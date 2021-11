Saint-Jean-de-Luz : des travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable jusqu’à mi-décembre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Réseaux Supprimer Valider Valider

À Saint-Jean-de-Luz, des travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable sont en cours rue Marion-Garay et avenue de Verdun.

À Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), la Communauté d’Agglomération du Pays Basque a engagé le 20 septembre dernier des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et de renouvellement du réseau d’eau potable rue Marion-Garay et avenue de Verdun. Ils sont exécutés par l’entreprise Néo Réseaux, spécialisée dans l’assainissement et l’entretien des routes et des voiries.

Le chantier durera jusqu’à mi-décembre. Il entraînera des perturbations de la circulation dans les secteurs concernés. Celle-ci a été notamment interdite rue Marion-Garay jusqu’à fin octobre. Depuis le 25 octobre, la circulation et le stationnement avenue de Verdun ont été réglementés pour huit semaines. Une signalisation temporaire a été mise en place. Elle pourra être modifiée en fonction de l’avancement du chantier.

Notons que les travaux en cours avenue de Verdun font partie des chantiers préalables à la réalisation des futurs îlots et du parking Foch. Cette opération prévoit la libération de la place Foch pour offrir un espace public de qualité.