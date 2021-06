Saint-Jean-de-Luz : bientôt plus de 100 nouveaux logements dans le quartier Fargeot

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Valider Valider

Un programme immobilier baptisé « Résidence Santiago » est en cours de construction dans le quartier Fargeot, à Saint-Jean-de-Luz.

À Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), la Ville poursuit ses actions pour faciliter l’installation des Luziens et favoriser le parcours résidentiel des jeunes. Un nouveau programme immobilier nommé « Résidence Santiago » est en cours de construction dans l’îlot compris entre les rues Goyeneche, Choquet et Errobi, dans le quartier Fargeot. Il comptera, à terme, 107 logements allant du T2 au T5. Ces derniers seront répartis dans quatre bâtiments et proposés à la location sociale, à l’accession sociale et à l’accession privée.

La future résidence sera construite de manière à s’intégrer dans son environnement composé d’ensembles collectifs et de maisons de ville accolées. Les bâtiments s’élèveront sur trois étages. Le rez-de-chaussée sera exclusivement dédié à un espace de stationnement avec 129 places. Respectant l’ambiance du quartier, la résidence aura un vocabulaire architectural inspiré du style néobasque, avec des façades blanches, des tuiles romanes et des socles habillés de pierre beige.

La construction de la résidence est dirigée par le groupe Robert Alday en partenariat avec Habitat Sud Atlantic pour la partie sociale (accession et location).