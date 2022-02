Saint-Jean-de-Luz : amélioration de la circulation dans le quartier Aice Errota

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Saint-Jean-de-Luz engage des travaux de voirie dans le quartier Aice Errota.

La mairie de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a décidé de rénover le quartier Aice Errota. Des travaux de voirie ont été lancés le 24 janvier 2022 dans ce secteur résidentiel de la ville. Ils portent sur la reprise des trottoirs afin d’assurer la continuité des itinéraires piétons dans le quartier. De nouvelles places de stationnement et des pistes cyclables en contresens seront aménagées. Les rues Larreguy, Gélos et Vauban seront par ailleurs transformées en voie à sens unique.

L’objectif pour la ville est d’améliorer, de sécuriser et de réguler la circulation des usagers dans le quartier. Son initiative vise également à assurer le passage des secours et des services. Selon le calendrier de réalisation établi par la collectivité, les travaux se poursuivront jusqu’au 8 avril 2022. Ce programme de rénovation a été mis en place après le constat des imperfections de la chaussée, l’absence de parking pour les voitures et les irrégularités dans l’utilisation de la voie publique.