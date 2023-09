Saint-Jean-d'Angély (17) : le groupe Sothogam acquiert Bati Rénov

Le rachat de son concurrent et confrère renforce le groupe Sothogam qui comprend les sociétés Sothoferm, Sargam et Sthéma. Le savoir-faire spécifique de Bati Rénov dans la fabrication de ce matériau composite innovant a orienté le groupe Sothogam vers cette acquisition. Bati Rénov est en effet un fabricant de volets battants en matériau composite polyuréthane monobloc. Ce matériau est issu d’un procédé industriel maitrisé depuis 2018, qui permet de compléter l’offre actuelle du marché portée sur l’aluminium, le PVC et le bois.« Cette acquisition s’intègre parfaitement dans la stratégie du groupe et va soutenir l’offre commerciale de la société Sothoferm », explique Matthieu Paineau, président du groupe Sothogam. « Chaque matériau ayant ses avantages, le composite polyuréthane monobloc vient compléter les trois matériaux majeurs du marché actuel. Nous élargissons les savoir-faire industriels de Sothogam avec la maîtrise de ce nouveau process. »

Une alternative au bois

La nouvelle offre de volet en matériau composite est particulièrement intéressante dans les régions difficile au niveau météo et permet de s'affranchir de l'entretien. « Ce nouveau savoir-faire va nous permettre de proposer à nos clients une alternative aux volets bois qui nécessitent de l’entretien », poursuit Emmanuel Braux, directeur commercial de Sothoferm. « Le nouveau volet battant Poséidon en composite monobloc va étoffer l’offre actuelle. Certaines régions de France plus exposées aux intempéries nécessitent un entretien régulier de ses fermetures. Ce nouveau matériau va repousser cet entretien et donc apporter plus de confort à l’utilisateur. Plus isolant (0.58m².K/W) que l’aluminium en panneau sandwich (0.28m².K/W) et tout aussi esthétique que le bois grâce à son veinage naturel, le monobloc permet donc d’habiller les façades sans nécessiter d’entretien. »

Du moulage au laquage

Bati Rénov compte aujourd’hui 30 salariés pour un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. Les 9000m² de bâtiments couverts permettent d’assurer l’ensemble des étapes de fabrication d’un volet composite polyuréthane monobloc depuis le moulage jusqu’au laquage.

Les trois entités du groupe Sothogam (Sothoferm, Sargam et Sthéma), ont totalisé en 2022, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires et 310 emplois dans les Deux-Sèvres. La direction du groupe a annoncé en décembre 2022 un plan d'investissement de 19 millions d'euros, très majoritairement consacré à rapatrier l'entreprise Sargam de Cersay à Thouars, dans une nouvelle usine près du siège du groupe.