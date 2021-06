Saint-Gratien : le réaménagement du bassin des Cressonnières est lancé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

Le bassin des Cressonnières, à Saint-Gratien, est en cours de réaménagement. Les travaux suivront différentes étapes.

Le Syndicat Intégré Assainissement et Rivière de la Région d’Enghien-les-Bains (SIARE) procède à des réaménagements sur le bassin des Cressonnières, à Saint-Gratien (Val-d’Oise). Le lancement des travaux est prévu pour ce mois de juin, avec une durée d’un peu plus d’un an. La première phase portera sur l’extraction et le traitement des sédiments qui se sont accumulés. La seconde phase concernera la mise en place d’un canal de décantation, d’un jardin filtrant pour le traitement des eaux et d’un dispositif de filtration de déchets appelé « dégrilleur ». Un aménagement de la berge, en pente douce, sera aussi réalisé, en plus de l’installation de six habitats écologiques. Enfin, un habillage paysager sera disposé sur l’ensemble du bassin.

Une fois les travaux terminés, le bassin sera doté d’un espace de prétraitement ainsi que d’une zone de filtration et d’enrichissement en oxygène. Par ailleurs, une maison de l’eau y sera construite. Elle accueillera des animations pédagogiques, des conférences et des expositions.

Le réaménagement du bassin vise à améliorer la qualité de l’eau avant son rejet en milieu naturel, ce bassin étant situé en amont du lac d’Enghien-les-Bains.