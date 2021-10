Saint-Gobain voit ses coûts impactés par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le géant des matériaux a indiqué qu'il allait réviser à la hausse ses coûts en énergie et matières premières (+ 1,5 Md€) pour 2021 en raison de l'inflation dans le secteur.

"Dans le contexte actuel d’accélération de l’inflation des coûts de l’énergie", Saint-Gobain anticipe "une augmentation de ses coûts d’énergie et de matières premières d’environ 1,5 milliard d’euros en 2021 par rapport à 2020 - contre une précédente estimation annuelle formulée à fin juillet 2021 à 1,1 milliard d’euros - dont 1,1 milliard d’euros pour le seul second semestre 2021", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Saint-Gobain précise que "cette augmentation de l’inflation concerne principalement le coût de l’énergie en Europe", et que pour "compenser cette inflation sur l’ensemble de l’année 2021 dans ses métiers industriels", il "a besoin d’un effet prix d’environ +6% sur l’année et +8% sur le second semestre".

Au cours du troisième trimestre, Saint-Gobain indique avoir enregistré "un effet prix estimé à environ +8%", et se dit "confiant dans sa capacité à compenser l'inflation matières premières et énergie sur l'ensemble de l'année 2021".