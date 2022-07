Saint-Gobain vend son activité bois au Danemark

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Europe Supprimer Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Trop petite pour peser, l'activité bois de Saint-Gobain au Danemark, Protae, est cédée à son client principal.

100 collaborateurs, 120 M€ de CA en 2021 : l'activité de transformation et de distribution de bois au Danemark a été jugée trop petite par le groupe Saint-Gobain, qui s'en sépare. Le communiqué précise que l'acquéreur est Jem & Fix, détaillant familial spécialisé dans les produits autour du bois, fort de 2300 collaborateurs et de 125 points de vente au Danemark, 59 en Suède et 11 en Norvège.