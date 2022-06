Saint-Gobain va créer la première usine de plaques de plâtre net zéro carbone en Amérique du nord

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Canada Supprimer Montréal Supprimer Industrie Supprimer International Supprimer Décarbonation Supprimer Plaque de plâtre Supprimer Valider Valider

Le géant des matériaux va investir 90 millions de dollars canadiens dans son usine située près de Montréal au Canada, pour accroître ses capacités de production d’environ 40% et transformer son usine pour en faire le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone en Amérique du Nord. Les nouvelles installations seront opérationnelles en 2024.

Pour répondre à une demande sans précédent du marché québecois, très dynamique, des plaques de plâtres, Saint-Gobain va investir 90 M$ dans son usine située près de Montréal. Un projet qui bénéficie du soutien du gouvernement du Québec à hauteur de 40 millions de dollars canadiens via son programme ÉcoPerformance.

Grâce à l’électrification verte du procédé de production en substitution du gaz naturel, Saint-Gobain espère réduire la consommation d’énergie du site de 30% et éliminer environ 40 000 tonnes d’émissions de CO2 par an, créant l’une des usines de plaques de plâtre avec la plus grande efficacité énergétique au monde. Soit, la première usine du groupe en Amérique du nord et la deuxième dans le monde (après celle de Fredrikstad en Norvège) neutre en carbone.

Pour mémoire, Saint-Gobain a pris l'engagement de réduire ses émissions de CO2 de 33% d’ici à 2030 par rapport à 2017 (scopes 1 et 2), avec en ligne de mire la neutralité carbone à horizon 2050.