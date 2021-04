Saint-Gobain termine un très bon premier trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Industrie Supprimer Saint-Gobain Supprimer Résultats trimestriels Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe affiche une croissance de 14,3 % par rapport au T1 2020, et de 9 % par rapport au T1 2019.

Des volumes en forte hausse, et une tendance inflationniste : ce mélange produit, dans les résultats du groupe Saint-Gobain, un effet plus que positif. Le chiffre d'affaires est en hausse, à structure et taux de change comparables, de 14,3 % par rapport à 2020. Au vu de la singularité du premier trimestre 2020, marqué par le début de la pandémie, le groupe compare aussi ces résultats au T1 2019. La croissance atteint 9 %.

La France en forme

La zone Europe du Sud Moyen-Orient Afrique, dans laquelle se trouve la France, grimpe de 19,7 % par rapport au T1 2020 et de 9,5 % par rapport au T1 2019. "La France alimente vigoureusement la croissance de la région, avec des gains de parts de marché et une hausse à deux chiffres par rapport au niveau pré-Covid du premier trimestre 2019, du fait d'une forte demande pour les travaux de rénovation, bénéficiant aux solutions d'efficacité énergétique du Groupe à la fois fabriquées et vendues via notre réseau de Distribution, ou via nos plateformes digitales d'intermédiation", explique le Groupe dans un communiqué.

Au chapitre des perspectives, le groupe Saint-Gobain entend cette année poursuivre la rotation de son portefeuille d'actifs afin de soigner sa rentabilité, dans un contexte de flambée des matières premières.