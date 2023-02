Saint-Gobain se renforce un peu plus en Inde

Saint-Gobain poursuit son développement industriel en Asie. Le groupe français de matériaux, qui y détient déjà plus d’une centaine d’usines, vient d’annoncer la conclusion d’un accord pour l’acquisition d’un fabricant indien de laine de verre. Son nom : UP Twiga Fiberglass Ltd. L’industriel qui exploite une technologie Saint-Gobain sous licence depuis 2005 pour la fabrication de la laine de verre, détient deux usines de production près de Delhi et Mumbai.

Cette emplette renforce, un peu plus encore, les positions du français en Inde, un marché sur lequel il a significativement investi au cours des dernières années. Il a notamment fait le rachat récent de Rockwool India Pvt Ltd et il y détient maintenant 33 usines. D’après le communiqué, « la transaction est soumise à la réalisation de certaines conditions et à la délivrance des autorisations des autorités compétentes. Sa finalisation devrait avoir lieu d’ici la fin du premier trimestre 2023. »