Saint-Gobain se renforce encore dans la chimie de la construction

Chryso bénéficie de la forte présence de Saint-Gobain au Brésil et en Egypte pour accélérer sa stratégie de croissance externe.

Le groupe a en effet annoncé le 4 janvier les acquisitions de Matchem (Brésil) et d’IDP Chemicals (signature d'un accord exclusif avec l'entreprise égyptienne) qui doivent lui permettre de renforcer sa position dans la chimie du bâtiment, notamment dans les adjuvants pour béton qui sont essentiels dans la décarbonation de la construction.

Ces deux sociétés sont positionnées sur les segments porteurs du bâtiment et des infrastructures au Brésil et en Egypte, qui doivent

connaître une forte croissance pour les années à venir.

Solutions de haute performance

Matchem, fondé en 2011, emploie environ 50 personnes sur deux sites au Brésil et a généré un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2022.

Avec Quartzolit, acteur de référence dans les mortiers (colles à carrelage, enduits pour façades et sols, membranes d’étanchéité), TekBond, spécialiste des mastics et adhésifs, et GCP Applied Technologies acquis récemment, Matchem complètera l’offre en chimie de la construction de Saint-Gobain au Brésil, où le groupe compte 24 sites industriels.

IDP Chemicals, licencié de Chryso depuis 2018, emploie 25 personnes sur un site et est bien positionné pour accompagner la dynamique de la construction en Egypte. Cette acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023.

Matchem et IDP Chemicals seront consolidés dans le segment Chimie de la Construction au sein des Solutions de Haute Performance.