Saint-Gobain reprend Chryso

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Chryso Supprimer Négoce Supprimer Vie du BTP Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe annonce l'entrée en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Cinven pour le rachat de Chryso.

Saint-Gobain n'aura pas racheté Sika, mais se renforce tout de même sur le marché de la chimie du bâtiment. Le groupe vient en effet d'annoncer le rachat de Chryso, qui a réalisé sur les douze derniers mois un CA de 400 M€, et un EBITDA de 85 M€.

Détenu jusqu'à présent par le fonds d'investissement Cinven, Chryso a réalisé sur les vingt dernières années, depuis sa sortie du groupe Lafarge, une croissance moyenne de 8 % par an, dont 2 % par croissance externe.

Sur le même sujet Saint-Gobain se renforce dans la chimie de la construction

12 fois l'Ebitda



L'acquisition atteint la valeur 1,02 Md€, que le groupe Saint-Gobain annonce financer grâce à la trésorerie des cessions réalisées ces dernières années. Chryso sera opérationnellement intégré dans Saint-Gobain (achats, frais généraux et administratifs, intégration verticale renforcée). Saint-Gobain entend développer Chryso dans les pays où le groupe est très présent, et accélérer les ventes croisées entre Weber et Chryso. Thierry Bernard, PDG de Chryso, et son équipe rejoindront Saint-Gobain, dans la division Solutions haute performance.

"Les technologies de chimie du bâtiment vont jouer un rôle majeur dans la décarbonation du bâtiment, avec beaucoup d'innovation et de services", détaille Benoît Bazin, directeur général délégué du Groupe.

Sur le même sujet Chausson Matériaux en discussions exclusives avec Saint-Gobain