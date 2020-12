Saint-Gobain renforce son partenariat avec El Volcan en Amérique du sud

Saint-Gobain et le groupe El Volcan, partenaires historiques au Chili (dans le fibrociment, les mortiers, l’isolation et la plaque de plâtre), en Colombie (dans l’isolation et l’imperméabilisation), et au Brésil (dans la plaque de plâtre), ont signé un accord qui porte sur leurs activités au Pérou (mortiers et plaques de plâtre) et en Argentine (plâtre et plaques de plâtre) qui représentent environ 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, 6 usines et 450 employés.