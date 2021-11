Saint-Gobain recrute pour devenir leader mondial de la construction durable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Recrutement BTP Supprimer Industrie Supprimer Saint-Gobain Supprimer Valider Valider

Le groupe industriel de matériaux de construction lance une vaste campagne mondiale de recrutements sur ses divers métiers, destinée à servir son ambition dans le développement durable.

Conseillers de clientèle, responsables d’agences…pour développer des solutions de construction durable. Mais aussi ingénieurs process, de maintenance, d’industrie 4.0… au service d’une industrie durable ou encore consultants SAP, architectes de Business Intelligence, data scientists, ingénieurs R&D et spécialistes de l’environnement… Au total, Saint-Gobain prévoit de recruter 36 000 collaborateurs dans le monde en 2022, dont 7 500 en France parmi lesquels près de 3 500 postes seront ouverts aux jeunes de moins de 26 ans.

Campagne marque employeur

« Ce nouveau programme d’embauches, qui s’inscrit dans le déploiement de notre plan stratégique Grow and Impact, est destiné à mettre en œuvre notre ambition d’être le leader de la construction durable dans le monde », a indiqué Claire Pedini, directrice général adjointe, DRH et directrice de la RSE de Saint-Gobain, au siège de groupe de Paris-La Défense le 17 novembre.

Pour attirer les jeunes générations et séduire les meilleurs talents sur ses divers métiers et ses parcours professionnels variés, et susciter ainsi des vocations chez les candidats potentiels, le groupe vient de lancer une vaste campagne mondiale de marque employeur d’une durée de 9 mois, intitulée « 1 mois = 1 métier », et diffusée en 7 langues sur les réseaux sociaux et les sites de recrutements. « Cette campagne, qui s’adresse essentiellement aux jeunes de moins de 26 ans, repose sur la diffusion de bannières web et de petites vidéos de témoignages d’une centaine de salariés dans le monde présentant leur motivation et la qualité de vie dans leur travail au quotidien et partageant leur expérience et leur engagement au service de l’innovation et du développement durable du groupe », a souligné la dirigeante.

Evolution des métiers

Le groupe axe particulièrement sa campagne d’embauches sur l’évolution des métiers de la construction, où la part de la relation clients devient plus importante, et qui s’orientent de plus en plus vers le conseil auprès des artisans et architectes. Mais aussi sur celle des métiers de l’industrie qui, eux, deviennent plus digitaux, et des métiers de l’environnement, notamment concernant l’analyse du cycle de vie des produits et des matériaux. « Ces derniers métiers contribuent à accentuer notre politique de développement durable dans nos solutions d’isolation, de rénovation des bâtiments et d’allègement des matériaux et dans nos ventes, dont 72% sont déjà liées à la protection de l’environnement », a expliqué Claire Pedini.

Saint-Gobain continue à faire de l’emploi des juniors une priorité de sa politique RH. A l’embauche des 3500 jeunes diplômés programmée l’an prochain, s’ajoutera le recrutement de 2000 apprentis en contrat d’alternance, 500 stagiaires et une centaine de volontaires internationaux en entreprise (V.I.E). « Nous avons déjà créé deux centres de formation d’apprentis (CFA) sur le commerce & marketing et sur la maintenance industrielle, qui accueillent déjà au total 125 personnes chaque année. Un effectif que l’on souhaite porter à 250 apprentis par an, d’ici 3 à 4 ans » a conclu Claire Pedini.