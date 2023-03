Saint-Gobain réalise son premier verre à l'hydrogène

Après l’électrification de la fusion du verre et la première production zéro carbone de verre plat au monde à Aniche en mai 2022, grâce à 100% de calcin et 100% d’énergie décarbonée (biogaz), Saint-Gobain a franchi une nouvelle étape de sa feuille de route vers la neutralité carbone en 2050 avec la production test, sur son site de d’Herzogenrath, en Allemagne, de verre plat avec plus de 30% d’hydrogène.

Collaboration franco-allemande

Une performance technique qui a été rendue possible grâce au programme de R&D lancé en 2022, mettant à profit les nombreuses expertises de Saint-Gobain en matière de combustion, de qualité du verre, de matériaux céramiques réfractaires et de conception de fours industriels. Ce programme, conduit en collaboration avec le laboratoire indépendant allemand Gas and Heat Institute Essen e.V (GWI), spécialiste des technologies liées aux gaz industriels, est soutenu financièrement par le Land de Rhénanie du Nord, à hauteur de 3,64 millions d’euros.

Tests en Allemagne et en France

Les tests industriels réalisés à Herzogenrath ont été précédés d’essais à l’échelle laboratoire dans 2 centres de recherche en France : Saint-Gobain Recherche Paris, à Aubervilliers, et Saint-Gobain Recherche Provence, à Cavaillon.

L’analyse des données issues de ces tests permettra de déployer l’utilisation d’hydrogène dans les floats du groupe dans les décennies à venir, lorsque l’hydrogène bas carbone sera disponible en quantité suffisante.

"Cette première mondiale prouve la faisabilité technique de la fabrication de verre plat avec une part significative d’hydrogène, qui viendra en complément d’autres sources d’énergies décarbonées et permettra de diminuer jusqu’à 70% les émissions de CO2 directes du site (scope 1)", assure saint-gobain dans son communiqué.