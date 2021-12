Saint-Gobain propose 2 Mds € pour l'acquisition de l'américain GCP Applied Technologies

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Monde Supprimer Etats-Unis Supprimer Matériaux Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Saint-Gobain et GCP Applied Technologies ont annoncé avoir conclu un accord en vue de l’acquisition par Saint-Gobain de l’intégralité des actions de GCP. Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction – avec un chiffre d’affaires total de plus de 4 milliards d’euros (contre 3 milliards d’euros précédemment).

Saint-Gobain a annoncé lundi 6 décembre qu'il avait conclu un accord pour racheter l'américain GCP Applied Technologies, spécialisé dans la chimie de la construction.

Le géant français des matériaux se propose de racheter "l'intégralité des actions de GCP pour un montant en numéraire de 32 dollars par action, qui correspond à une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d'euros", précise Saint-Gobain dans un communiqué.

GCP Applied Technologies est un "acteur mondial majeur" de la chimie de la construction, qui réalise environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, compte 50 usines de production dans 38 pays et quelque 1800 employés. Il est notamment spécialisé dans les additifs pour ciment, adjuvants pour béton et solutions d’imperméabilisation pour les infrastructures, le commercial et le résidentiel.

"Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction – avec un chiffre d’affaires total de plus de 4 milliards d’euros, contre 3 milliards d’euros précédemment – et renforce la stratégie du groupe en tant que leader mondial de la construction durable", a mis en avant le groupe.

Couverture mondiale

Dans ce même secteur, Saint-Gobain avait racheté en mai dernier Chryso, entreprise française spécialisée dans les adjuvants pour matériaux de construction, pour 1,02 milliard d'euros.

"Après l’acquisition réussie de Chryso, celle de GCP constitue l’étape suivante logique permettant à Saint-Gobain d’étendre sa présence dans les adjuvants et additifs, qui jouent un rôle clé dans la décarbonation de l’industrie de la construction", souligne Saint-Gobain dans son communiqué.

"Chryso a des positions très fortes en Europe et en Afrique alors que GCP a des positions fortes en Amérique du nord et en Asie, la présence du groupe passe à 38 pays", a souligné le directeur général de Saint-Gobain, Benoît Bazin lors d'une conférence téléphonique. "Vous verrez une excellente année de Saint-Gobain sur l'année 2021, on va faire bénéficier GCP des gains sur achats de Saint-Gobain", a-t-il ajouté.

"Saint-Gobain est parfaitement positionné pour assurer le succès des activités de GCP et de ses équipes sur le long terme, a pour sa part estimé Simon Bates, PDG de GCP.

La finalisation de la transaction est soumise à l’accord des actionnaires de GCP, à l’autorisation des autorités de concurrence et à la satisfaction d’autres conditions d’usage. Elle devrait avoir lieu d’ici fin 2022, selon le communiqué.