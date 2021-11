Saint-Gobain prévoit de recruter 7500 personnes en France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce électrique Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce bois Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Point.P Supprimer Cedeo Supprimer Dispano Supprimer Sfic Supprimer L'Asturienne Supprimer PLACO Supprimer Isover Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le groupe français de matériaux de construction et de distribution a lancé depuis le 17 novembre une grande campagne marque employeur. L’objectif : recruter 36000 salariés en 2022. Il proposera 7500 postes en France dont près 3500 à des jeunes de moins de 26 ans.

Saint-Gobain a présenté le 17 novembre un vaste de plan de recrutement mondial. Pour accompagner son développement, le groupe français de matériaux de construction et de distribution prévoit l’embauche au niveau mondial de 36 000 personnes pour 2022. « Ce nouveau plan de recrutement ambitieux s'inscrit dans le déploiement de notre plan stratégique Grow & Impact lancé le mois dernier et confirme notre dynamisme et notre volonté d'être le leader de la construction durable dans le monde », précise Claire Pedini, directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines et de la RSE.

Responsable d’agences, magasiniers…

Dans l’Hexagone, il proposera 7500 postes dont « près de 3500 seront destinés à des jeunes de moins de 26 ans. » Il s'agira de postes de conseillers de vente, responsables d'agence, magasiniers caristes, techniciens, ingénieurs, experts en cybersécurité, experts en data science ou encore de spécialistes du développement durable. Sur le développement durable, Claire Pedini précise : « nous recherchons à recruter autour des métiers liés à la décarbonation et l’analyse du cycle de vie (ACV) des produits. » Afin de valoriser les métiers du groupe et susciter des vocations auprès de potentiels candidat, la société française a lancé une campagne mondiale marque employeur intitulée « Un moi = un métier ». « Un métier clé du groupe sera dévoilé chaque mois par un témoin, tout au long de la campagne digitale, et nous avons privilégié nos salariés qui parleront de leur quotidien au travail et de leurs motivations » explique Claire Pedini.

5800 embauches en 2020

D’une durée de neuf mois, elle est diffusée en sept langues sous format digital (vidéos, visuels, bannières). Malgré les difficultés de recrutement actuellement, Claire Pedini n’est pas inquiète sur la capacité du groupe à embaucher. « En 2020, alors que l’activité était ralentie, nous avons réussi à recruter 5800 personnes en France ». Pour rappel, Saint-Gobain est présent dans 72 pays et compte 167 000 salariés. En 2020, le groupe français a réalisé un chiffre d'affaires de 38,1 Md€.