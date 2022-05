Saint-Gobain poursuit sa réorientation dans les matériaux de haute performance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer Saint-Gobain Supprimer International Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le groupe a annoncé l'acquisition de deux entreprises spécialisées dans la fabrication de films spéciaux pour fenêtres et dans les réfractaires de haute performance.

Afin de concentrer ses activités de Solutions de Haute Performance sur ses marchés mondiaux les plus importants et dégageant la plus forte croissance, Saint-Gobain a finalisé deux acquisitions : le coréen Global SFC, acteur majeur dans la technologie nano-céramique de films de revêtement pour fenêtres, et l'américain Monofrax LLC, acteur de référence sur le marché des réfractaires électrofondus.

Les deux entreprises représentent environ 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

L'acquisition de Global SFC permettra d’améliorer les propriétés isolantes de la gamme de films Solar Gard, leader mondial dans les technologies innovantes de films permettant le contrôle solaire et la protection des surfaces à destination des marchés de la construction et de la mobilité durables.

Quant à celle de Monofrax LLC "elle permettra de développer des applications verrières à haute valeur ajoutée et des solutions pour la décarbonation des procédés de fusion de métaux légers", a expliqué Saint-Gobain.

Par ailleurs, Saint-Gobain a également signé des accords définitifs en vue de la cession au groupe japonais Shinagawa Refractories Corporation de certaines de ses activités céramiques au Brésil et aux Etats-Unis, destinées principalement au marché traditionnel de la sidérurgie. Leur chiffre d’affaires combiné s’est élevé à environ 70 millions d’euros en 2021.

La finalisation de ces transactions devrait avoir lieu d’ici fin 2022 ou début 2023.