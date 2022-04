Saint-Gobain : nouveau record de CA au premier trimestre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Industrie Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Saint-Gobain Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le groupe affiche dans ses résultats trimestriels une croissance interne de 16,4 %.

12,007 Md€ au premier trimestre 2022 : le groupe Saint-Gobain affiche des résultats trimestriels records, en hausse de 16,4 % (à structure et change comparables). Cette hausse provient en partie des hausses de prix. Côté France, le groupe estime maintenir une bonne dynamique, autour de la rénovation énergétique, avec une présence forte sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'industrie au conseil en agence. L'innovation et les investissements, notamment 120 M€ pour accroître les capacités de production d'Isover, se poursuivent.

Tensions internationales

"Dans un environnement d’inflation en accélération, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d’énergie et de matières premières d’environ 2,5 Md€ en 2022 par rapport à 2021", estime le groupe dans son communiqué financier, qui souligne que le gruope n'a pas d'activité industrielle en Ukraine et se trouve très faiblement exposé en Russie (0,5 % de son CA). Saint-Gobain annonce pour les pays les plus exposés (Allemagne, Pologne, République tchèque) travailler à un scénario d'arrêt complet des approvisionnements en gaz russe.