Saint-Gobain : le successeur de Guillaume Texier est nommé

Le groupe communique sur la nouvelle composition de son comité de direction. Thierry Fournier succède à Guillaume Texier à la direction générale de Saint-Gobain Europe du Sud.

De l'Amérique latine à l'Europe du Sud. Fort d'une solide ancienneté chez Saint-Gobain, où il a notamment dirigé l'activité plâtre, l'actuel directeur général du groupe en charge de l'Amérique du Sud Thierry Fournier prend les rênes de Saint-Gobain Europe du Sud (dont la France), pour l'ensemble des activités industrielles (hors solutions de haute performance) et de distribution. Cette nomination fait suite au départ de Guillaume Texier, qui dirigera Rexel à compter du 1er juillet, date à laquelle Pierre-André de Chalendar deviendra président non exécutif du groupe, cédant la direction générale à Benoît Bazin.

Des mouvements plus amples sont notés au sein du comité de direction, désormais constitué ainsi :

- Claire Pedini, directrice de la RSE et des RH

- Sreedar N., Directeur Financier

- Maud Thaudet, Directrice de la Stratégie,

- Antoine Vignial, secrétaire général

- Amérique du Nord : Mark Rayfield

- David Molho, DG Solutions de Haute Performance (en remplacement de Laurent Guillot)

- Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique : Thierry Fournier (en remplacement de Guillaume Texier)

- Asie Pacifique : Santhanam B.

- Technologie et performance industrielle : Benoît d'Iribarne

- Innovation : Anne Hardy

- Communication : Laurence Pernot

- Digital et systèmes d'information : Ursula Soritsch-Renier