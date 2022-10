Saint-Gobain: le chiffre d'affaires monte, avec les prix, à 12,9 Mds € au troisième trimestre

Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 Mds € entre juillet et septembre 2022 et confirmé dans un communiqué ses objectifs annuels d'une progression du résultat d'exploitation. Et ce, malgré une hausse anticipée des coûts de l'énergie et des matières premières, attendue "légèrement supérieure à 3 milliards d'euros en 2022", comparé à 2021.

Avec une hausse de ses prix de 15% au troisième trimestre, Saint-Gobain a compensé la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et des transports, soutenant le chiffre d'affaires alors que les volumes sont en retrait de 1,6% au troisième trimestre.

Le groupe se dit "confiant" de pouvoir continuer de "compenser" l'augmentation des coûts pour réaliser "une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables".

Des mesures face à la crise énergétique Pour ses principales activités manufacturières qui utilisent du gaz en Europe, Saint-Gobain a mis en place des plans de continuité assuré la flexibilisation de ses opérations pour fonctionner avec une moindre consommation d’énergie ou avec une énergie alternative :

- Vitrage : Saint-Gobain dispose de 13 floats en Europe et met en place des plans de continuité des opérations. 4 sont d’ores et déjà prêts à la conversion (fioul ou diesel) ; 4 sont en transition pour une conversion possible d’ici fin 2022 et 2 supplémentaires courant 2023 ;

- Isolation : plus de la moitié des 25 usines en Europe sont équipées d’un four fonctionnant à l’électricité ; des investissements supplémentaires sont en cours pour utiliser des énergies alternatives (par exemple pour les 4 usines en Allemagne d’ici fin 2022) ;

- Plaque de plâtre, chimie de la construction et autres lignes de fabrication : grande flexibilité des modalités de production.

L'Europe du Nord, premier marché du groupe

L'activité est notamment portée par "la rénovation en Europe" qui "reste résiliente" - particulièrement en France - tandis que "le marché de la construction neuve ralentit".

Sur le continent américain, le groupe a enregistré sa plus forte croissance trimestrielle "grâce à un bon niveau de prix" et "malgré un marché de la construction neuve qui commence à ralentir avec la hausse marquée des taux d'intérêt" dans le sillage des décisions de la Réserve fédérale (Fed): +39% du chiffre d'affaires, à 2,5 milliards d'euros.

Saint-Gobain a gagné des parts de marché en Inde, qui contribue à la hausse de 31,5% du chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, en plus d'une "croissance modérée" en Chine "tirée par les prix" et "malgré la situation sanitaire".

Atteignant 588 millions d'euros, cette région reste toutefois le plus petit marché du groupe, loin derrière l'Europe du Nord, premier avec 4,2 milliards et la région Europe du Sud, Moyen Orient et Afrique (dont la France) avec 3,5 milliards et des croissances respectives de 8,9% et 10,8%.