Saint-Gobain investit dans une start-up du numérique en Inde

Créée en 2015, Livspace, plateforme numérique d’intermédiation offrant des solutions complètes pour le marché de l’aménagement intérieur résidentiel allant de la conception à l’installation, occupe une position de leader sur le marché indien.

A ce jour, Livspace offre chaque année ses services à environ 20 000 foyers en Inde et est appelée à croître rapidement dans le futur.

Autant d'atouts qui ont poussé Saint-Gobain à prendre une participation minoritaire dans l'entreprise.

Cet investissement renforcera l’offre complète de solutions du groupe sur le marché indien de l’habitat résidentiel, qui représente plus de 80% du marché de la construction du pays.

« Au cours des deux dernières années, nos entreprises ont concentré leurs efforts sur le développement d’une approche innovante destinée au segment de l’habitation. Ce partenariat permettra d’accélérer la croissance et de servir un plus grand nombre de clients. Livspace offre en effet un accès complémentaire au marché en proposant des solutions sous la marque Saint-Gobain. Outre les synergies significatives, cela nous permettra d’approfondir notre connaissance client et de développer notre expertise dans les domaines des technologies de plateforme, services et chaînes d’approvisionnement.», a commenté B. Santhanam, directeur général de la région Asie-Pacifique de Saint-Gobain.