Saint-Gobain investit dans la construction modulaire en bois en Allemagne

Le géant des matériaux a pris une participation majoritaire dans la société Brüggemann, fabricant et installateur reconnu de solutions de construction modulaire en bois clés en main destinées à la construction neuve et à la rénovation.

Associée à des procédés numériques modernes, la fabrication modulaire hors site offre la possibilité de construire plus rapidement et de répondre aux meilleures exigences de performance, de durabilité et d’efficacité du bâtiment.

Saint-Gobain a pris une position importante sur ce secteur avec l'acquisition d’une participation majoritaire dans la société Brüggemann, l’un des acteurs les plus reconnus en Allemagne pour la fabrication et l'installation de solutions de construction modulaire en bois clés en main destinées à la construction neuve et à la rénovation.

Créée en 1957, Brüggemann emploie environ 150 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros, avec un site de production situé à Neuenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Tobias Brüggemann, fils du fondateur de la société et actuel manager, reste associé au capital et assurera la poursuite de la croissance.

Cet investissement complète l’offre de solutions et systèmes de Saint-Gobain en Allemagne pour la construction légère et luis permet de renforcer son rôle de leader de l’innovation dans le secteur de la construction durable.