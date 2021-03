Saint-Gobain investit 40 M€ dans une nouvelle ligne de plaques de plâtre en Espagne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Europe Supprimer International Supprimer Saint-Gobain Supprimer Placo Supprimer Plaque de plâtre Supprimer Valider Valider

Cet investissement dans son usine de Quinto, près de Saragosse, permettra au géant des matériaux d'élargir sa gamme de produits et de solutions constructives à haute valeur ajoutée.

Leader dans le gypse et la plaque de plâtre en Espagne, Saint-Gobain va investir 40 M€ dans son usine de Quinto, près de Saragosse, pour une nouvelle ligne de production de plaques de plâtre qui lui permettra d'accompagner la croissance du marché espagnol et son évolution rapide vers des besoins plus complexes comme les systèmes de construction légers.

Opérationnelle en 2022, cette nouvelle ligne "bénéficiera des technologies les plus récentes permettant de réduire fortement les impacts environnementaux et d’intégrer des matières premières recyclées", a annoncé Saint-Gobain, qui promet également la mise en place d'un "ambitieux programme d’industrie 4.0 (...) pour digitaliser et automatiser l'ensemble de la gestion de la production, de l'entrepôt, du transport et de la livraison".

Cette nouvelle ligne de production créera 70 emplois directs et s’accompagnera d’un effort de formation important en collaboration avec le gouvernement d’Aragon, qui a déclaré ce projet « d’intérêt régional ».

Présent en Espagne depuis près de 120 ans, Saint-Gobain y emploie plus de 5 000 personnes. Le groupe compte 31 usines, qui servent les marchés de la construction (vitrage, gypse, plaques de plâtre, mortiers et chimie de la construction, isolation) et les marchés industriels (verre automobile, abrasifs).