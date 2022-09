Saint-Gobain Glass pose son premier vitrage bas carbone avec Nexity

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Glassolutions Saint-Gobain Supprimer Nexity Supprimer Valider Valider

Le chantier de réhabilitation de l’ancien siège du Conseil régional d’Île-de-France dans le 7ème arrondissement parisien a accueilli le premier prototype de menuiserie posée avec un vitrage bas carbone de Saint-Gobain Glass, qui enveloppera l'ensemble du bâtiment.

Après la présentation de son vitrage avec 100 % de calcin et le lancement de sa gamme de vitrage bas carbone, Saint-Gobain Glass transforme le tire en présentant le premier prototype de menuiserie au vitrage bas carbone posée. L’entreprise l’a fait à l’occasion d’une conférence de presse organisée par Nexity le 22 septembre 2022 sur le chantier de réhabilitation de l’ancien siège de la région Île-de-France dans le 7ème arrondissement de Paris (75) réalisé par le promoteur. S’il s’agit seulement d’un prototype, le bâtiment, anciennement de 15 400 m2 et qui accueillera 13 500 m2 de bureaux et 3200 m2 de logements après réhabilitation, accueillera bien des menuiseries avec des double vitrages composés à 70 % de calcin pour une réduction des émissions de CO2 de 40 % sur ses façades.

Un partenariat bas carbone

Ce partenariat entre Nexity et Saint-Gobain Glass a été signé en mai 2022. Olivier Servant, directeur de Saint-Gobain Solutions France, relève deux intérêts dans ce partenariat : « Ce sont d’abord de gros faiseurs de projets en pointe sur les bâtiments bas carbone, nous permettant de déployer nos solutions. Mais c’est aussi un moyen de tester nos vitrages et faire de la recherche et développement, afin d’ajuster certains points. » Saint-Gobain Glass est aussi en partenariat avec Bouygues Construction et Icade en ce qui concerne le déploiement de sa gamme de vitrage bas carbone.