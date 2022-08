Saint-Gobain finalise une emission obligataire d'un montant de 1,5 Md€

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Saint-Gobain Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Cette opération doit permettre à l’industriel et distributeur d’étaler sa dette. Par ailleurs, le géant français des matériaux de construction annonce l’acquisition de l’entreprise nord-américaine Kaycan.

Saint-Gobain vient d’annoncer avoir émis « avec succès » pour un total de 1,5 Md€ d’obligations. L'emprunt était divisé en trois tranches de 500 M€ dont la dernière (échéance à 10 ans) étaient indexée sur les objectifs du groupe français en matière de réduction de ses émissions de CO2 et de ses déchets de production non recyclés sur la tranche de dix ans.

Hausse de l’endettement net

Sur le même sujet Saint-Gobain, tout va bien

L’industriel et distributeur de matériaux de construction explique dans un communiqué publié le 2 août 2022 qu’il « a su saisir une fenêtre d'opportunité sur les marchés pour allonger la maturité moyenne de sa dette avec un financement de moyen et long terme. » Il est vrai que d’après la publication de ses résultats semestriels le 27 juillet dernier, son endettement net à fin juin 2022 avait cru de 9,1 % à 8,27 Md€ contre 7,58 Md€ un an plus tôt. Cette « légère hausse » résulte de « la génération d’un cash-flow libre élevé malgré la normalisation du BFR, de l’acquisition de Chryso et du programme de rachat d’actions (environ 800 M€ sur 12 mois). L’endettement net s’élève à 36% des fonds propres (capitaux propres de l’ensemble consolidé), contre 39% au 30 juin 2021. Le ratio « dette nette sur EBITDA sur douze mois glissants » s’établit à 1,2 contre 1,3 au 30 juin 2021. »

Acquisition de Kaycan

Sur le même sujet Comment Saint-Gobain veut devenir un acteur majeur des revêtements de façade en Amérique du Nord

Par ailleurs, Saint-Gobain vient d’annoncer la finalisation de l’acquisition Kaycan, spécialiste des clins de façade et des revêtements en vinyle en Amérique du Nord, pour un montant de 928 M$ (environ 842 M€). « Dans le cadre de cette transaction, et conformément à ce qui avait été annoncé, la cession de la petite activité américaine de distribution de Kaycan » est maintenue. « Elle avance bien et sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2022. »