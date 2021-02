Saint-Gobain en repli sur l’année 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Négoce matériaux Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

A change constant, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 38,1 Md€ contre 42,6 Md€ en baisse de -3,8 %.

Saint-Gobain a publié, le 25 février 2021, les résultats de son exercice 2020. Ils montrent que le groupe français de matériaux de construction a bien résisté à la crise. A change constant, son chiffre d’affaires annuel s’établit à 38,1 Md€, en recul de -3,8% par rapport à l’exercice précédent. A noter qu’il a enregistré une « forte croissance » +4,8 % au second semestre et « une accélération au quatrième trimestre de +6,4%. »

Hausse du marché de la rénovation

Une hausse qui résulte d’après le groupe « d’une bonne dynamique des volumes, accentuée post-pandémie par l’accroissement de la demande sur le marché de la rénovation, dont la nouvelle organisation au plus proche des clients par pays ou par marché a bien su tirer parti » ainsi que d’une « bonne progression des prix de vente permettant la génération d’un différentiel prix-coûts positif de 110 M€ au second semestre (après 50 M€ au premier semestre). »

+60% des demandes de travaux sur La Maison Saint-Gobain

Concernant la France, elle a alimenté « vigoureusement la dynamique » de l’ensemble de la Région Europe du sud au second semestre, avec « une forte progression des travaux de rénovation. » d’après le communiqué, « les efforts de formation des artisans sur l’ensemble de l’offre, de prescription commune sur les différentes catégories de produits, de positionnement sur les solutions de rénovation énergétique et d’intermédiation mis en œuvre entre les différentes activités dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, sont à l’origine d’opportunités de croissance importantes et de gains de parts de marché. » Ainsi, le site Internet «La Maison Saint-Gobain» a enregistré au quatrième trimestre un bond de +60% des demandes de travaux.

Transform and Grow dépasse les objectifs

Le géant des matériaux de construction a profité de l’occasion pour faire un point sur son plan stratégique Transform and Grow. « Avec 3,4 Md€ de chiffre d’affaires cédé à fin 2020, le Groupe a d’ores et déjà dépassé l’objectif initial: l’optimisation du portefeuille se poursuit et atteint désormais au total plus de 4,6 Md€ (pour un montant total de désinvestissements de plus de 1 Md€), dont environ 1,2 Md€ supplémentaire de chiffre d’affaires en cours de cession, avec Lapeyre (641 M€) et la Distribution Pays-Bas (522 M€).Ces optimisations locales devraient se poursuivre, en fonction des forces et des faiblesses identifiées par le management de chaque pays ou marché. »