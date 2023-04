Saint-Gobain en croissance solide au premier trimestre 2023, des volumes en baisse

En volume, le T1 2023 de Saint-Gobain est en repli de 5,5 %. Mais en valeur, à périmètre comparable, la croissance atteint 4,7 %, les prix ayant grimpé de 10,2 %. A périmètre constant, la croissance est de 3,3 %. L'écart s'explique par un volume élevé de cessions (distribution en Europe, transformation du vitrage, cristaux et détecteurs, céramiques pour le marché de la sidérurgie).

La région Europe du Sud - Afrique - Moyen-Orient, dans laquelle la France pèse pour beaucoup, connaît une croissance de ses ventes de 18,1 %, portée par la rénovation, qui pèse 70 % de l'activité. "La France continue de bénéficier de sa forte exposition au marché de la rénovation, qui reste à un bon niveau dans un contexte réglementaire favorable (MaPrimeRenov’, Diagnostic de Performance Energétique) et avec des carnets de commandes remplis, à la fois sur le résidentiel et sur le non-résidentiel (bâtiments publics), alors que le marché de la construction neuve ralentit", précise le communiqué d'annonce des résultats.