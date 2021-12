Saint-Gobain : dernières cessions dans le sanitaire-chauffage au Royaume-Uni

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Les stratégies Supprimer Saint-Gobain Supprimer Valider Valider

Les quatre dernières enseignes de sanitaire-chauffage britanniques du groupe Saint-Gobain sont en cours de cession à Wolseley.

Début 2022, les enseignes Neville Lumb, DHS et Bassetts, spécialisées dans le sanitaire-chauffage au Royaume-Uni, quitteront le giron de Saint-Gobain pour rejoindre Wolseley, qui avait déjà acquis Graham (260 M€ de CA, 130 points de vente) cet été. Des négociations exclusives ont par ailleurs débuté entre des deux groupes pour la cession d'Ideal Bathroom. Ces quatre esneignes ont généré 130 M€ de CA en 2020, pour 25 points de vente et 485 employés. Une fois les quatre cessions effectives, le groupe Saint-Gobain ne disposera plus d'aucune activité en négoce sanitaire-chauffage au Royaume-Uni.