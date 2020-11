Saint-Gobain : de nouveaux objectifs pour la neutralité carbone

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Négoce Supprimer Industrie Supprimer Saint-Gobain Supprimer bascarbone Supprimer CO2 Supprimer Matériaux Supprimer Valider Valider

Le géant des matériaux dévoile, ce jeudi 12 novembre, sa feuille de route pour atteindre la neutralité carbone. Celle-ci intègre les nouveaux engagements du groupe d’ici à 2030 en matière de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone non seulement directes et indirectes, mais aussi tout le long de sa chaîne de valeur.

Pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici à 2050, le groupe Saint-Gobain a annoncé qu'il dédiera chaque année et jusqu’en 2030 un budget d’investissements et de recherche et développement ciblé d’environ 100 millions d’euros.

En 2019, Saint-Gobain a déjà réduit ses émissions de 14,5% par rapport à 2010. Les objectifs de réduction des émissions à horizon 2030 reflètent l’accélération et l’intensification des efforts du groupe.

Les nouveaux objectifs 2030

D'ici à 2030, Saint-Gobain entend réduire ses émissions directes et indirectes de CO2 de 33%, à 9 millions de tonnes.

Le géant des matériaux prévoit également une réduction de 16% des émissions de CO2 qui ne sont pas liées directement à la fabrication du produit, mais à d’autres étapes de son cycle de vie, tout le long de sa chaîne de valeur.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe concentre ses efforts sur 4 leviers principaux :

Optimiser sa consommation d’énergie

Saint-Gobain entend mettre place des investissements et outils digitaux permettant d’ajuster la consommation d’énergie, ainsi que le lancement d’un programme associant implantation de capteurs, utilisation d’algorithmes dans les chaînes de production et la formation des ingénieurs. A cela s'ajoutera l’augmentation du taux d’utilisation de la chaleur perdue, la réduction des pertes d’énergie lors des arrêts de production, ou encore une meilleure isolation et extension des systèmes de récupération de chaleur.

Innovation

La société souhaiterait placer l’innovation au coeur de ses procédés, à la fois industriels et liés à la conception des produits : par exemple, l’élaboration de feuilles de route détaillées pour chaque procédé industriel, complétées par des plans d’actions conçus et déployés par chaque pays, ainsi que des produits allégés, conçus avec des matières premières bas-carbone, ou encore à fort taux de contenu recyclé.

Energies décarbonnées

L’entreprise substituera les énergies fortement carbonées au profit d’énergies décarbonées ou bas-carbone: électricité verte, remplacement du fioul lourd par du gaz naturel, remplacement du gaz naturel par du biogaz…

Mobilisation des fournisseurs et nouvelles initiatives dans le transport

Pour les fournisseurs: une évaluation comparative de leurs performances sur base du critère d’émissions de CO2 tant dans le cadre de leurs opérations que sur les produits concernés, et la signature d'une charte achats responsables.

Pour les transporteurs: une logistique optimisée, l’amélioration de l’efficacité énergétique des combustibles, l’utilisation de combustibles décarbonés, le remplacement du transport routier par du transport ferroviaire et fluvial...

Pierre-André de Chalendar, président directeur général du groupe, déclare : " Notre engagement vers la neutralité carbone guide nos actions et nos décisions à tous les niveaux de l’entreprise. La démarche de long terme que cet engagement requiert est alignée avec celle de nos parties prenantes. Nous avons une responsabilité importante en tant que grand groupe industriel et acteur engagé, et nous avons placé, depuis déjà de nombreuses années, la réponse aux défis climatiques au cœur de notre stratégie."