Saint-Gobain cède son activité transformation de verre en Suisse

Saint-Gobain annoncé le 30 mars avoir signé un accord en vue de la cession de son activité de transformation de verre Glassolutions en Suisse au groupe privé allemand Aequita. L’activité a généré un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros en 2022 et emploie environ 70 collaborateurs sur son site de Kreuzlingen (Thurgovie), sur les rives du lac de Constance.

Cette opération s’ajoute à deux cessions similaires rendues publiques fin août 2022, celle du français Aurys à Carentan (50) spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre plat, à un ancien manager de Saint-Gobain ; et celle de la société allemande GVG Deggendorf (Bavière), spécialisée dans le verre trempé, au groupe suisse Arbonia.

La vente, qui devrait être finalisée d’ici fin mai 2023, s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs du plan « Grow & Impact ».