Saint-Gobain cède ses activités palissade, barrière et terrasse aux Etats-Unis

Poursuivant sa stratégie d’optimisation de son profil, en ligne avec les objectifs du plan « Grow & Impact », Saint-Gobain a finalisé, le 1er août, la cession de l’activité de palissade, barrière et terrasse (« Fence, Railing and Decking ») de CertainTeed aux Etats-Unis à Oldcastle APG, une société du groupe CRH.

L’activité, qui opère deux sites de production à Buffalo (Etat de New York) et Orem (Utah), a généré un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros en 2022 et emploie environ 210 personnes.