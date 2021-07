Saint-Gobain cède sa distribution sanitaire-chauffage britannique à Wolseley

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Royaume-uni Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Valider Valider

Avec Graham, une nouvelle activité de distribution en Europe quitte le giron de Saint-Gobain.

Wolseley et Saint-Gobain : presque dix ans jour pour jour après la cession par le premier au deuxième de l'enseigne Brossette, c'est une opération inverse, en territoire britannique, qui vient de se finaliser. Wolseley rachète en effet Graham, activité de distribution sanitaire-chauffage de Saint-Gobain au Royaume-Uni. L'entreprise compte 130 points de vente et 840 employés, et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 260 M€.