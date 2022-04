Saint-Gobain cède sa distribution polonaise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Étienne Métropole Supprimer Europe Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Le groupe a annoncé mardi 5 avril la vente de Tadmar.

Nouvelle cession européenne dans la distribution chez Saint-Gobain. Le groupe vient d'annoncer la vente de sa filiale Tadmar, spécialisée en sanitaire-chauffage, à 3W. Fondée en 2009 dans le sud de la Pologne, la société 3W a grandi par croissance externe, devenant un acteur national dans la distribution de la chimie du bâtiment, de l'isolation thermique, de la construction sèche, des plafonds suspendus et de l'étanchéité à l'eau.

Tadmar a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 100 M€, exploite 50 points de vente et deux centres logistiques, et emploie 460 personnes.