Saint-Gobain cède Plafometal à M-PLB

Le groupe breton spécialisé dans la menuiserie et la métallerie a acquis au 1er juillet 2022 le fabricant de plafonds modulaires et produits métalliques.

Le groupe Saint-Gobain poursuit « l’optimisation » de son portefeuille de marques. Après la vente de son activité bois au Danemark, la société française vient de céder Plafometal, fabricant de plafonds modulaires, au groupe breton M-PLB, spécialisé dans la menuiserie, métallerie et tôlerie destinées aux professionnels et particuliers.

Un groupe dynamique

Avec cette acquisition, la société de Patrice Le Blevennec (PLB) poursuit son développement. Elle compte une vingtaine de sites (agences et usines) implantés sur toute la Bretagne, le sud Manche et dans les Ardennes sur deux activités principales : la menuiserie pour les professionnels et particuliers, via son réseau Armory déployé sur 14 agences ; et le métal, pour l’industrie et le bâtiment, notamment via sa marque Omnimetal. L’intégration complète des activités de la marque Plafometal permet ainsi au Groupe M-PLB de renforcer son positionnement sur ce pôle de métiers.

Renforcer son activité métal

Pour rappel, Plafometal avait rejoint le groupe Saint-Gobain en 2004. L’entreprise, dont le siège social se situe à Monthermé (08), a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 25 M€ autour de trois activités : La conception, la fabrication et la commercialisation de plafonds et panneaux métalliques acoustiques et/ou thermiques principalement pensés pour des locaux non résidentiels, tels que les bureaux, les hôpitaux, les gares, les écoles ou autres centres commerciaux ; la fabrication et la commercialisation d’ossatures pour cloisons ; et enfin la fabrication et la commercialisation de tiges filetées.

55 M€ de CA

Suite à cette acquisition, le Groupe M-PLB compte désormais 350 salariés répartis sur 8 sociétés et 20 sites de vente et de production. Son chiffre d’affaires s’élève à 55 M€.