Saint-Gilles-Croix-de-Vie : la piste cyclable qui enjambe La Vie est en chantier

Les travaux de sécurisation de la piste cyclable sur le pont traversant La Vie se poursuivent.

Dans la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), la piste cyclable située aux abords de la D38, sur la portion qui traverse le fleuve La Vie, entre les giratoires des pompiers et du casino, connaît actuellement d’importants travaux. Ceux-ci, commencés le 6 septembre dernier, se termineront fin octobre 2021. L’opération, portée par la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a pour objectif de sécuriser la piste.

Les travaux, exécutés par le groupement d’entreprises GTP/SVEM, consistent à recouvrir la piste avec un revêtement beige. En outre, l’opération prévoit des marquages au sol, et notamment la mise en place d’une signalisation directionnelle indiquant le collège et le lycée à proximité. Elle inclut également la pose de séparateurs de voies en caoutchouc sur le pont et la réfection de l’éclairage public pour le passage inférieur. Selon l’avancement du chantier, les cyclistes seront autorisés à circuler en double sens d’un côté ou de l’autre sur le pont de La Vie.

Au total, ce projet s’élève à plus de 170 k€ (159,2 k€ pour la voirie et le marquage, et 11,2 k€ pour la réfection de l’éclairage public).