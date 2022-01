Saint-Gilles-Croix-de-Vie : l’avenue Jean-Cristau sera en chantier jusqu’en avril prochain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier mené sur l’avenue Jean-Cristau, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, s’élève à plus de 700 000 euros.

D’importants travaux d’aménagement sont entrepris depuis le 10 janvier sur l’avenue Jean-Cristau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Pour mener à bien ce chantier, cette voie restera fermée à la circulation jusqu’au 8 avril 2022. Pendant ce temps, une déviation est mise en place par l’avenue de la Pelle-à-Porteau, l’avenue du Terre-Fort et la rue Marcel-Péault. L’accès des riverains est, par contre, maintenu.

Ce chantier porte sur la création d’une piste cyclable dans la continuité du boulevard de la Mer jusqu’aux feux du Bout du monde, ainsi que la réfection des bordures et des revêtements de la chaussée et des trottoirs. L’opération prévoit aussi le réaménagement du square Loïc-du-Rostu. Une large ouverture sur la mer sera effectuée afin d’inciter les promeneurs à y déambuler et à s’y reposer.

Rappelons que ce projet, chiffré à 770 000 euros, a pour vocation d’optimiser la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Il a aussi pour but d’offrir à cette avenue une qualité environnementale digne d’un front de mer.