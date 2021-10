Saint-Germain-en-Laye : réouverture du musée Maurice-Denis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le musée Maurice-Denis a fait l’objet d’un chantier de rénovation pendant trois ans. Il a rouvert ses portes le 18 septembre dernier.

Le musée départemental Maurice-Denis, situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), était fermé depuis le 31 juillet 2018 en raison de travaux de mise en accessibilité et de remise aux normes. Sa réouverture a eu lieu le 18 septembre dernier à l’occasion du premier jour des Journées européennes du patrimoine. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le vendredi 17 septembre en présence de Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, d’Arnaud Péricard, le maire de la ville, et de Joséphine Kollmannsberger, la vice-présidente du conseil départemental.

Le chantier de réhabilitation de ce musée a consisté en la restauration des murs d’enceinte, l’aménagement de locaux de réserve, la réfection de l’escalier monumental, la création d’un ascenseur et d’une table élévatrice pour pouvoir accéder à l’exposition, le remplacement de certains organes techniques et la rénovation de tous les abords de la terrasse. Cette dernière est d’ores et déjà praticable pour les personnes à mobilité réduite.

Ces travaux, chiffrés à 5,3 M€, ont été intégralement financés par le conseil départemental.