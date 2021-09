Saint-Gaudens : inauguration officielle de la 17e « Maison de Ma Région »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Région Occitanie propose un service public de proximité et s’installe à la Maison de Ma Région à Saint-Gaudens.

À Saint-Gaudens (Haute-Garonne), le samedi 18 septembre 2021, a eu lieu la cérémonie d’inauguration de la 17e Maison de Ma Région. À cette occasion, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, a déclaré que, « de par sa proximité, géographique et partenariale, avec les collectivités et acteurs du territoire, cette maison est un équipement structurant au service du développement et de l’attractivité du sud de la Haute-Garonne » (PetiteRépublique.com). Déjà opérationnel depuis quelques mois, le bâtiment héberge notamment le réseau associatif de financement Initiative Comminges et l’agence des Pyrénées, qui soutient et accélère les projets d’investissement pour la chaîne pyrénéenne. L’objectif principal est de faciliter l’accès des citoyens aux services publics.

La Maison de Ma Région s’est implantée sur la place de l’ex-hôtel Ferrière. Le chantier de construction, d’un montant de 1,25 M€, a été conduit par l’Agence Régionale Aménagement Construction (ARAC) Occitanie. Des entreprises 100 % locales, telles que Dubarry, au Cuing (Haute-Garonne), Campet, à Bordeaux (Gironde), et Oliveira Rogel, à Ausson (Haute-Garonne), ont été mandatées pour en assurer la maîtrise d’œuvre. Les architectes Claude Laye et Glynis Perez se sont chargés de la conception du bâtiment, ainsi que du suivi des travaux.