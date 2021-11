Saint-Denis : 166 M€ pour le projet de réaménagement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Valider Valider

La Ville de Saint-Denis a bénéficié d’une aide de 166 M€ pour un projet de réhabilitation.

Le 15 octobre dernier, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et président de Plaine Commune, en présence de Nadia Hai, Ministre déléguée chargée de la Ville, a signé une déclaration d’engagement avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Celle-ci a permis à la Ville d’obtenir 132 M€ de subventions et 34,4 M€ de prêts bonifiés pour la réhabilitation du quartier centre-ville-Basilique.

Le projet prévoit la réhabilitation de 850 logements dans le quartier, dont ceux de « l’Îlot 8 », qui compte 180 logements sociaux. S’y ajouteront le réaménagement et la végétalisation de la place Jean-Jaurès qui accueille une partie du marché deux fois par semaine. Ainsi, dès le printemps 2022, le marché sera déménagé sur la place du 8-Mai-1945. Il y aura également une modification de la voirie de la place du Caquet et de la cour des Arbalétriers. En plus de ce chantier du centre-ville, une partie de l’enveloppe obtenue permettra de terminer le renouvellement en cours du quartier Franc-Moisin, avec 450 démolitions de logements, 645 reconstructions et 920 réhabilitations, et du quartier Saussaie-Floréal-Courtille qui était déjà bénéficiaire du premier Programme national de rénovation urbaine.