Saint-Cyr-en-Arthies : le projet éco-hameau se concrétise

Le premier éco-hameau en milieu rural de la Région Île-de-France sera construit dans le village de Saint-Cyr-en-Arthies.

Concevoir un habitat plus écologique et plus économe en énergie, à la façon d’un village ancien et dans une démarche participative, tel est l’objectif du projet relancé et porté par l’Association des futurs habitants de l’éco-hameau de Saint-Cyr-en-Arthies (Val-d’Oise). La construction du premier éco-hameau en milieu rural de la Région Île-de-France est soutenue par la Ville et le Parc naturel régional (Pnr) du Vexin. L’architecte Angélique Chedemois accompagne l’Association dans la conception et la réalisation de 5 nouveaux bâtiments, comprenant en tout 27 logements au cœur du Pnr. Les habitants de ce futur éco-hameau bénéficieront d’un système de phytoépuration et d’un grand espace partagé sur lequel seront construits des buanderies, un atelier de bricolage et une maison communale.

Le démarrage des travaux est prévu au début de l’année 2021. La livraison de la moitié des logements est annoncée début 2022. Celle de l’ensemble est estimée au 2e semestre 2022.