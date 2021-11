Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer ZAC Supprimer Valider Valider

Saint-Aubin-du-Cormier : la Zone d’Aménagement Concerté de La Mottais 2 sera réduite de moitié

À Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine), Liffré-Cormier Communauté va réduire la surface de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de La Mottais 2. Et pour cause, la collectivité a détecté la présence de zones humides d’une surface totale de 15,7 ha dans les parties sud et nord de la ZAC. S’y ajoute la préservation du secteur à vocation commerciale situé dans la commune de Saint-Aubin-du-Cormier.

Une concertation publique a été lancée le 25 octobre 2021, au sujet de la réduction à 23 ha de la surface de la ZAC. Cette procédure, visant à informer la population, sera close le 3 décembre prochain. Selon le calendrier établi par la collectivité, les études préalables au projet seront réalisées dans le courant de l’année 2022. Les travaux d’aménagement et de viabilisation des lotissements sont quant à eux programmés en 2023, dans la perspective de les commercialiser durant la même année.

Précisons que plusieurs opérations seront menées dans le nouveau périmètre de la ZAC de La Mottais 2 pour accompagner l’implantation des entreprises. La collectivité procédera, entre autres, à la hiérarchisation des voiries, ainsi que des espaces publics, au développement des circulations douces, et à la création de lieux de détente.