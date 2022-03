Saint-Astier : Une nouvelle directrice du marketing et de la communication France et International

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer France Supprimer Chaux Supprimer Valider Valider

Saint-Astier structure ses services. D’après le porte-parole de l’industriel, l’objectif est de « créer plus distinctement des pôles de compétences en vue de gérer les enjeux de l’entreprise. ». Dans ce contexte, le producteur français de chaux hydraulique naturelle destinée à la construction, à la conservation et à la restauration du bâti ancien, vient de confier la direction de son marketing et de sa communication à Marlène Péret.

Guillaume Rozé qui s’occupait précédemment du marketing -en plus du commercial- a vu son périmètre évolué. Il est dorénavant directeur commercial et développement de l’offre. A ce titre, il va s’employer « au développement commercial France et au pilotage du développement des futures solutions de Saint-Astier. »

Une expérience de sept ans dans l'entreprise

Marlène Péret est dans l’entreprise depuis 2014. Elle avait « la responsabilité du marketing opérationnel et de la communication globale. Parmi ses missions, en collaboration avec la direction commerciale France, Marlène Péret a remanié l’offre de Saint-Astier en vue d’apporter une meilleure visibilité des gammes de produits. » Elle avait également travaillé sur la refonte de l’identité visuelle de la marque.