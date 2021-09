Sains-Morainvillers : bientôt un nouveau visage pour le château de Morainvillers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Oise Supprimer Monument historique Supprimer Valider Valider

Des travaux de restauration et de réparation s’effectueront prochainement au château de Morainvillers.

Le château de Morainvillers (Oise) n’avait encore jamais bénéficié de changements depuis sa construction en 1890. Aujourd’hui, il fait partie des 100 projets sélectionnés par la Fondation du patrimoine dans le cadre du loto du patrimoine 2021. Cet édifice a suscité l’intérêt du jury par son style architectural unique qui s’étend sur 1 900 m². Il a aussi accueilli un poste de commandement de l’armée française durant la Première Guerre mondiale. Au terme des travaux, les quatre étages du bâtiment redeviendront ainsi habitables.

L’actuelle propriétaire, Christine de Colnet, et son mari ont proposé de commencer les travaux par le changement des fenêtres. Cette opération est estimée à 400 k€. Les responsables de la Fondation du patrimoine s’engagent, quant à eux, à envoyer un architecte afin de définir les travaux les plus urgents. À première vue, la charpente et l’ensemble du toit devront être rénovés, et il en va de même pour les menuiseries. L’électricité et la plomberie sont également incluses dans les travaux à prévoir. S’y ajoutera le remplacement du parquet.

Mis à part les sommes qui seront récoltées par la Fondation du patrimoine, la commune de Sains-Morainvillers financera ce chantier à hauteur de 2 M€.