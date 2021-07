Sabrina Soussan, présidente directrice générale de dormakaba

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment Supprimer Cybersécurité Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sabrina Soussan est nommée présidente directrice générale de dormakaba début 2021. Elle succède à Riet Cadonau à la tête de l'entreprise spécialiste des solutions d'accès et de sécurité intelligentes et sûres pour les bâtiments.

Parcours professionnel de Sabrina Soussan

Sabrina Soussan a débuté sa carrière chez Renault en tant qu'ingénieure pour la recherche et le développement de la propulsion, en 1994. Elle rejoint en 1997 Siemens automotive et évoluera dans le groupe jusqu'à co-diriger, en 2017, Siemens Mobility, spécialiste allemand en solutions de transport.

Formation de Sabrina Soussan

Sabrina Soussan est titulaire d'un master en génie mécanique et aéronautique (1992) et d'un MBA en gestion et management des entreprises (1993).