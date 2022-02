Rungis : un nouveau conservatoire de musique et de danse en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Rungis, la restructuration du conservatoire de musique et de danse est lancée.

L’entreprise CBC Service, une filiale de VINCI Construction, a commencé la restructuration du conservatoire de musique de Rungis (Val-de-Marne). Une première phase des travaux a été lancée mi-janvier. Elle porte sur la démolition d’une partie des bâtiments existants. Prévue jusqu’en mai 2022, cette opération, une fois achevée, permettra d’engager la réhabilitation et l’extension du site.

Le projet vise la réalisation d’un nouvel ensemble de 3 700 m². Il disposera, entre autres, d’un auditorium de 200 places assises, d’espaces de documentation ainsi que de studios de danse et de musique. Pour la Municipalité, l’objectif est d’offrir un meilleur cadre d’accueil pour les répétitions de l’Ensemble harmonique de Rungis ainsi que l’apprentissage des disciplines musicales et dansantes, enseignées par le conservatoire et l’association Les Parasols. Rappelons que la restructuration du bâtiment, qui doit s’achever en avril 2023, s’inscrit également dans une démarche de réorganisation et de valorisation du centre-ville de Rungis.