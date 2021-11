Rungis : un agroquartier dans la plaine de Montjean en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Dans la commune de Rungis, un agroquartier va prendre place dans la plaine de Montjean. Les travaux sont en cours.

La plaine de Montjean connaît d’importants travaux de revalorisation dans sa partie située au sein de la ville de Rungis (Val-de-Marne). Le 26 septembre 2021, la mairie a effectué une visite du site, dédiée à la découverte de ce projet qui vise à faire émerger un agroquartier d’ici 2023. 250 logements, en cours de construction, vont y être créés. Notons que l’opération prévoyait initialement 700 appartements. Elle a été limitée à 250 afin de préserver les terres agricoles du lieu.

Le projet comprend, en outre, la création de près de 4 km de voies de circulation douce, aménagées dans le respect de l’activité agricole et des qualités paysagères du site. Il inclut aussi la plantation de 1 500 arbres et de 3 000 arbustes. Par ailleurs, les chemins agricoles, qui sont des boucles de promenade, seront équipés de bancs, de tables de pique-nique et de panneaux d’information à l’usage des promeneurs.

Ce projet a pour but de répondre à trois enjeux : pérenniser et dynamiser l’activité agricole de la plaine, offrir un meilleur cadre de vie aux riverains et aux futurs résidents des 250 logements, et restaurer la biodiversité du lieu.