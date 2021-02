Rue du 11 novembre à Hendaye : des travaux d’enfouissement des réseaux électriques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques se dérouleront du 22 février au 3 mars 2021 dans la rue du 11 novembre, à Hendaye.

La municipalité d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) œuvre pour embellir ses rues et ses quartiers en supprimant les réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public aériens. À compter du 22 février et jusqu’au 3 mars prochain, une opération de mise en souterrain de ces réseaux sera effectuée rue du 11 novembre. Les travaux seront réalisés entre le boulevard du Général de Gaulle et la rue des Basques. La Ville d’Hendaye a confié la réalisation des ouvrages à l’entreprise SDEL Réseaux Aquitaine, à Anglet.

Pendant les neuf jours de travaux, la rue du 11 novembre pourrait être fermée par l’entreprise SDEL Réseaux Aquitaine. Cette fermeture s’accompagnera d’un changement d’itinéraire pour les automobilistes. Le stationnement sera interdit et la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h. Toutefois, l’accès des piétons et des riverains sera maintenu.