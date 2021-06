Rubix France poursuit sa stratégie de croissance externe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Ain Supprimer Valider Valider

: Le groupe de distribution vient de finaliser l’acquisition de Fipa, une enseigne implantée dans l’Ain et spécialisée notamment dans les EPI et les flexibles hydrauliques.

Dans le cadre de la stratégie de développement du réseau du Groupe, Rubix France a finalisé, le 1er juin 2021, l'acquisition de Fournitures industrielles de la plaine de l’Ain (Fipa), un distributeur de fournitures industrielles spécialisé notamment dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les flexibles hydrauliques. Créée en 1994 et basée dans l'Ain, cette enseigne, partenaire d’Orexad depuis cinq ans et membre du réseau D-Direct, est présente sur huit domaines d’activité : BTP, agriculture, pharmacie et chimie, collectivités, industrie, logistique et transport, énergie et agro-alimentaire. Elle connait un fort dynamisme : son chiffre d’affaires est passé de 3,87 M€ en 2017 (source Infogreffe) à 5 M€ (source Rubix) au moment du rachat.