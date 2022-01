Rsoft, la nouvelle offre bas carbone de Rector

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Béton Supprimer Béton bas carbone Supprimer Béton préfabriqué Supprimer Prédalle Supprimer RECTOR Supprimer France Supprimer Valider Valider

Poursuivant son objectif de sobriété carbone initié il y a un an, Rector lance Rsoft, une gamme complète de prédalles et prémurs en béton bas carbone.

Rsoft bas carbone de Rector se compose de quatre systèmes constructifs : Prédalle BA Rsoft et Prémur Rsoft (pour infrastructure ou superstructure), Thermoprédalle BA 0,45 Rsoft (plancher préfabriqué à rupteurs thermiques intégrés) et Prédalle SPD Rsoft (en association avec le plancher-dalle Caméléo).

Cette nouvelle offre est basée sur l’économie circulaire et sur un processus optimisé de fabrication et d’étuvage, avec des formulations béton spécifiques et des armatures en aciers recyclés. Par rapport aux solutions classiques, Rsoft présente un poids carbone réduit de 40 % en plancher (prédalle et dalle de compression CEM III) et de 44 % en mur (prémur et remplissage CEM III).

La gamme Rsoft offre également les avantages de la préfabrication : mise en œuvre rapide, délais maîtrisés, haute qualité de parement. La résistance à jeune âge du béton est maîtrisée en usine et les performances structurelles des ouvrages sont identiques aux produits en béton classique. Les performances sont certifiées par des FDES disponibles sur la base Inies.

